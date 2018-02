Bønder fortviler over enorme mengder møkk

– Det begynner å bli helt fullt rundt forbi hos bøndene, sier Per Gunnar Refsland, daglig leder i Pg Transport AS.

Med full tankbil reiser han rundt til bønder som fremdeles har litt plass å gi fra seg. Husdyrgjødsel som skulle ha vært ute på jordene i fjord, flyter i stedet over hjemme på gårdene.

Per Gunnar Refsland, daglig leder i Pg Transport AS, kjører møkk fra den ene bonden til den andre. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Det er cirka syv eller åtte centimeter igjen, så er det fullt! Jeg tror dette må være det dårligste året vi har hatt noen gang, sier bonde Geir Jone Pollestad, mens han måler sin gjødselkum.

Kummen til Pollestad på Orre i Klepp kommune inneholder nesten 3,5 tusen tonn møkk. Han har vært bonde i 30 år, og aldri opplevd noe lignende tidligere.

Snart ikke mer kapasitet

Det var det kraftige regnet og bløte jorder i fjor som førte til at bøndene fikk problemer med å kjøre ut gjødselen på jordene. Hver ku produserer 1,7 tonn gjødsel hver måned.

Til tross for et statlig tilskudd til 70 nye gjødselkummer i Rogaland denne vinteren, er det snart ikke mer kapasitet igjen.

– Vi må snart få lov til å begynne med utkjøringen av gjødsel, sier Pollestad.

Gjødselkummen til Geir Jone Pollestad er snart helt full. Den rommer 3,5 tusen tonn møkk. Foto: Pål Berg Mortensen / NRK

– Vil starte med gjødsling snart

Loven åpner for gjødsling 15. februar, men da må gresset ha begynt å gro. Grunnen til at det finnes frister for å spre husdyrgjødsel, er fordi jorda ikke tar opp næringen like godt når det er kjøligere ute.

Nå håper bøndene på en tidlig vår.

– Jeg håper at våren kommer tidlig i år, slik at vi kan begynne å kjøre ut på beitene, sier Pollestad.

Enn så lenge må transportsjåfør Per Gunnar Refsland kjøre videre og besøke nye gårder, for å finne ledig plass til mer overflødig gjødsel.