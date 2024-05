Bønder får produsere så mye melk de vil i år

Landbruksdepartementet har bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til 0 kroner for 2024.

– Nå tar vi grep for å få opp produksjonen ytterligere gjennom å sette overproduksjonsavgiften til kroner 0 for 2024. Dette gir muligheter for økt melkeproduksjon og viser at vi har et fleksibelt system der produksjonen kan tilpasses behovet i markedet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp) til NTB.