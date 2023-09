Bønder får mindre betalt for storfekjøtt

Mens både renter og kostnader øker, opplever bønder nå at de også får fire kroner mindre betalt per kilo storfekjøtt de leverer til Nortura. Nærmest over natta gikk bøndenes inntekter betydelig ned, noe som har skapt sterke reaksjoner.

Direktør for totalmarked i Nortura, Ole Nikolai Skulberg, sier han forstår at mange reagerer, men at de var nødt til å kutte i betalingen til bøndene. Bakgrunnen er at salget av storfe ble svakere enn forventet, og Nortura vil unngå et stort og unødvendig overskuddslager av storfe.