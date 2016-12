Bondeorganisasjoner advarer mot mer frislipp

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har tidligere varslet at stortingsmeldingen om jordbrukspolitikken vil inneholde «mer marked og mindre stat». Bondelaget og Småbrukarlaget er blant dem som mener frislipp kan få store konsekvenser, skriver Nationen.

Landbruksminister Jon Georg Dale. Foto: Tore Ellingseter / NRK

– Vi forventer at regjeringen evner å se verdien av de landbrukspolitiske virkemidler vi har, opp mot de resultatene som er skapt. Vi har verdens tryggeste mat, og vi vil ha landbruk i hele landet. Vi venter at regjeringen er stolte av det og vil videreutvikle det. Ikke det motsatte med å bryte ned, fjerne og deregulere ut fra ideologiske motiver, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til avisen.

Senterpartiet melder at det er klart til å gå til krig mot Frps landbrukspolitikk, skriver Dagsavisen.

– Vi vil gjøre det vi kan for å få flertall på Stortinget for å få stoppet Dales landbruksmelding, sier Geir Pollestad (Sp) i næringskomiteen. Spesielt er han bekymret for at meldingen svekker konsesjonsloven, som sier at alle som vil kjøpe eller overta en gård må søke om det.