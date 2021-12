Bøndene på Jæren tenar meir

Inntekta for bøndene på Jæren auka for andre år på rad. Det viser tal frå Nibio. Auken var på 16 prosent til 359 000 kroner i gjennomsnitt for eit årsverk.

Bruka med kombinert mjølkeproduksjon og svinehald har høgast vekst til vel 450 000 kroner. Årsakene er låg kostnadsvekst og større produksjon.

Utanom Jæren er inntektene lågare og for sauebøndene gjekk inntektene ned til berre vel 90 000 per årsverk.