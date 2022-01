Bondelaget om strømstøtte: – Dette ser veldig bra ut

– Dette ser veldig bra ut. En får en kompensasjon som treffer akkurat de som trenger det, og en får en rask utbetaling allerede i februar. Vi er veldig fornøyde, sier Irene Tjøstheim Finnestad, organisasjonssjef i Rogaland Bondelag til NRK.

Nå er det klart at regjeringen kommer med en hjelpende hånd til norske bønder.

De vil kompensere strømutgifter for både jordbruket og veksthusnæringen.

Tjøstheim Finnestad driver gård på Randaberg i Rogaland sammen med mannen Glenn Finnestad. For dem blir det et godt bidrag til totalen, men mannen Glenn tror dette kan være helt avgjørende for noen.

– Vi er heldige som ikke har investert noe på en stund. Men for de som nylig har investert, og som har opplevd disse uventede kostnadene i tillegg til investeringen, vil dette garantert være veldig kjærkommet, sier han.

Kompensasjonen blir tilsvarende som for husholdninger, men taket settes høyere. Satsen blir dermed 55 prosent for desember, og 80 prosent for januar til og med mars.