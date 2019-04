Bonde bak storbrann: – Har ikke sovet godt i natt

– Det er jeg som er ansvarlig.

Bonden Nils Ove Nordland står nede ved veien i Noredalen i Sandnes og ser røyken sive opp fra Øykjafjellet. Et helikopter flyr frem og tilbake med vann for å bistå i det vanskelige slukningsarbeidet. Brannvesenet har hatt sin fulle hyre med brannen siden de fikk melding om den lørdag ettermiddag. Et døgn senere brenner det fortsatt.

– Vi hadde laget en branngate som vi pleier å gjøre. Vi har brent en del før. Så kontrollerte vi branngaten to ganger før vi satte fyr. Men det ulmet opp igjen. Vinden snudde og fikk tak i noe 50 år gammel lyng. Da var løpet kjørt, sier Nordland.

Bonden Nils Ove Nordland tar ansvaret for brannen han startet. Foto: Mathias Oppedal / NRK

Knusktørt

Nordland forklarer at han hadde tillatelse til å svi vekk noe gammel utmark for at det skal få vokse opp nytt gress. Brannvesenet bekrefter dette.

– Brenningen var godkjent og skjedde før forbudet. Men uheldige omstendigheter gjør at det noen ganger kommer ut av kontroll, sier innsatsleder Frode Johansen.

Etter en veldig travel lørdag innførte brannvesenet bålforbud i 14 kommuner i Sør-Rogaland.

– Vi har hatt vårt å stri med. Akkurat nå er brannfaren ekstrem. Gresset er så tørt at det nærmest eksploderer. Litt vind også i tillegg så har vi det gående.

Brannen på Øykjafjellet i Noredalen. Foto: Sverre H. Stendal

Johansen har selv vært med på slukningsarbeidet i flere store branner i Rogaland det siste døgnet. Blant annet ble flere mål svidd vekk i Gjesdal. I Noredalen opplyser brannvesenet at 500-600 mål er svidd vekk.

– Vi anbefaler ikke folk å gjøre opp ild i skog og mark, sier Johansen.

Lørdag ble det kjent at brannvesenet i Rogaland hadde fått meldinger om over 250 bråtebranner på forhånd. Disse var godkjente.

– Det har nok blitt litt flere enn dette, sier Frode Strøm som er avdelingsleder i Rogaland Brann og Redning IKS.

Dette skogbrannhelikopteret var i aksjon i Noredalen i Sandnes søndag. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Bør svi vekk

Brannvesenet opplyser at de har drevet slukningsarbeidet i Noredalen lørdag ettermiddag, holdt vakt gjennom natten, og fortsatt arbeidet søndag formiddag. Lørdag var over 20 brannmannskaper involvert i slukningsarbeidet i Noredalen. Søndag har opptil 15 personer vært involvert.

– Det er forferdelig dumt når det kommer ut av kontroll. Å måtte sette beslag på så mye mannskap...det var sjelden fare for bebyggelse, men man skal ha respekt for flammer, sier Nordland.

Bonden kaller det som skjedde et «arbeidsuhell med fatale følger».

– Jeg sov ikke så godt i natt. Jeg gjorde ikke det. Jeg har dratt opp nesten 30 brannmannskap som ikke har fått sovet på grunn av min feil. Det er ikke kjekt.

Nordland mener imidlertid at det finnes forebyggende tiltak for å unngå sånne uhell som han hadde.

– Konklusjonen fra brannvesenet er også at vi må brenne mer for å bli kvitt den hissige 50 år gamle lyngen. Fordi det er det som gjør at det tar av. Vi klarer ikke å ha kontroll når gress, lyng og greiner er så gamle. Brenner vi vekk hvert femte eller tiende år så er det kontrollerbart.

Avdelingsleder Frode Strøm i brannvesenet er enig.

– Det er en forebyggende bit i det. For å holde vegetasjonen under kontroll. Men da skal man ha full kontroll på det man holder på med. Og man skal ikke holde på med det nå, så tørt som det er nå.

Brannvesenet meldte litt før klokken 16 at de hadde kontroll på brannen i Noredalen og drev med etterslukking. De skal ha kontroll på de fleste brannene i distriktet i skrivende stund, søndag klokken 18.30.