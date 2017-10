Bomringer og arbeidsledighet gir økt el-sykkelsalg

– Vi valgte el-sykkel fremfor ny bil fordi det er billigere for familien. Nå er dette min transport til og fra jobb, forteller Håvard Degnes.

Etter en uvanlig regntung sommer, har høsten for alvor komt til Stavanger. Nå høljer det ned og blåser jevnt fra alle kanter. Vestlandsværet er like surt som det pleier, men for Degnes handler det hele om instilling.

Verken han eller kona har mistet jobben, men har likevel ertsattet den ene bilen med en el-sykkel for nettopp å spare penger.

– Det krever en liten holdningsendring, men jeg føler jeg gjør noe rett i forhold til kropp og sjel, og ikke minst i forhold til økonomi, sier Degnes.

Oljekrise gir sykkelboom

De første el-syklene i Norge ble solgt på midten av nittitallet, men det var først rundt 2013 at salget for alvor begynte å ta av. Siden da har salget av elektrisk sykkel doblet seg hvert år.

ØKT OMSETNING: Tommy Rasmussen er daglig leder for Elsykkelsenteret. Foto: Marte Skodje / NRK

På Elsykkelsenteret på Forus merker de godt til nordmenns økte interesse for sykler med batteri.

– Vi har allerede omsatt like mye som vi gjorde i hele fjor, så resten av året er ren bonus, sier Tommy Rasmussen som er daglig leder for butikken.

Høy arbeidsledighet og flere bomringer har fått mange til å bytte ut bil nummer to med en el-sykkel.

– Oljekrisen har gjort at folk må ta jobber som ikke er like godt betalt, som de jobbene de hadde før. Flere har ikke lenger råd til å ha to biler, og de kommer hit for å heller kjøpe en el-sykkel, sier Rasmussen.

TELLER PÅ PENGENE: Noralv Ersdal (44) vurderer å kjøpe seg en el-sykkel. Foto: Marte Skodje / NRK

Noralv Ersdal er innom butikken for å kikke. 44-åringen har lenge tenkt å kjøpe seg en el-sykkel, men syns prisene er stive.

– Noen ganger så må man jo se hva man har i lommeboken. Det koster jo fort 29.000 kroner, sier Ersdal.

100.000 solgte el-sykler

Tall fra Securmark, som drifter landets største sykkelregister, viser at nordmenn har kjøpt el-sykler for langt over èn milliard kroner de siste årene.

– Det betyr at det finnes godt over 100.000 sykler på veien, sier Jostein Tveide som er daglig leder i Securmark.

STIVE PRISER: El-syker er god butikk, men det koster. Foto: Marte Skodje / NRK

Bare i fjor ble det solgt ca. 40 000 elsykler her i landet, og bransjen forventer et minst like godt salg – og kanskje enda bedre – for i år. Det viser statistikk fra Sportsbransjen og elbilforeningen, samt prognoser fra Securmark.

– Med en gang det kommer litt kraftigere batteri med litt lengre kilometer og så videre så vil jo også salgstallene fortsette å øke i takt med teknologien og hvor bra syklene blir, sier sier Tveide.