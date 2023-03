Bompengevedtak til lovlegheitskontroll

Framstegspartiet går saman med SV og Raudt i fylkestinget og krev lovlegheitskontroll av vedtaket om å utvide innkrevjing av bompengar i Haugalandspakken i to år etter at den skulle ha vore avslutta den 30. juni i år – Vedtaket i fylkestinget blei fatta på feil saksgrunnlag, seier gruppeleiar i Frp, Svein Erik Indbjo til Haugesunds avis. Karmøy sa nei til utviding, og ifølge opplysningar i saksdokumentet til Fylkestinget er det nok til at stansa ei utviding av bompengeinnkrevjinga, seier Indbjo.