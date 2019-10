Bompengetakstane vedtatt i Ryfast

Taksten for å køyre gjennom dei to ryfasttunnelane blir 174 kroner, inkludert maksimal rabatt. Det vedtok fylkestinget i dag. Statens vegvesen reknar med at tunnelane blir nedbetalt på 24 år, på bakgrunn av ein venta trafikk på 3200 bilar i døgnet,