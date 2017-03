Bompenge-ja på Stortinget

I ettermiddag sa Stortinget enstemmig ja til Bypakke Nord-Jæren. Det betyr at privatbilister og næringslivet må ut med over 25 milliarder kroner i et kostbart og historisk transportløft for Nord-Jæren, skriver Stavanger Aftenblad. Bypakken skal finansiere en rekke samferdselsprosjekter for 30,4 milliarder kroner.