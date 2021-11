Bompengar under budsjett

Inntektene i bomringen på Nord-Jæren går oppover, men er likevel over 7 prosent under budsjett. Administrasjonen for styringsgruppa peikar på at fleire enn budsjettert brukar elbil, som betaler halv takst, og at det er ei viktig årsak til at inntektene ikkje når budsjettet. I dag skal styringsgruppa behandle saka.