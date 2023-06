Bombespøk i retten i dag

I dag starter rettssaken mot fire personer som står tiltalt for trusler eller medvirkning til trusler etter en bombespøk utenfor restauranten Olivia i Stavanger i fjor sommer.

Spøken skapte massefrykt, og flere gjester sprang fra stedet. Sentrum ble evakuert, men det ble raskt klart at det hele var del av et utdrikkingslag. Det er foreløpig usikkert hvilken straff aktor vil be om, men politiet har tidligere uttalt til NRK at de vil se på annen rettspraksis på området.