Bombegruppa vil jobbe utover dagen

Bombegruppa fortsetter i dag å jobbe i huset i Haugesund der det natt til fredag kom melding om et smell. En mann i 30-årene som bor i huset, er pågrepet. Det var funn på stedet som gjorde at bombegruppa i Oslo ble tilkalt, ifølge operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt, John Ask.