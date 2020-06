Bombegruppa på vei til flyplassen

Politiet bekrefter at bombegruppa nå er på vei for å undersøke to gjenstander ved helikopterterminalen på Sola. Politiet har sperret av et område med radius på 300 meter. – Vi har per nå en uavklart situasjon, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen.