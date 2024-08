Bollestad ønskes som toppkandidat

Fylkesleder for Rogaland KrF, Siri Bloch Lindtveit, sier nå til TV 2 at hun vil ha Olaug Bollestad på topp av valglisten fra fylket til tross for at hun trakk seg som partileder.

– Jeg har stemt på Olaug før, og det er jeg klar for å gjøre igjen. Min stemme kan gå til henne, sier Bloch Lindtveit, til TV 2.

Også lederen av valgkomiteen i Rogaland sier de forholder seg til at Bollestad kan ta gjenvalg.