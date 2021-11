Bollestad foreslått som leiar

Valkomiteen i Kristeleg folkeparti går for Olaug Vervik Bollestad som ny leiar i partiet. Bollestad er for tida fungerande leiar, og har vore nestleiar dei siste åra. Bollestad bur på Ålgård i Gjesdal. Som ny nestleiar foreslår valkomiteen Dag Inge Ulstein, som har gitt beskjed om at han ikkje vil ha leiarvervet.