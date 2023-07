Boligprisene sank med 1,2 prosent i juni

Ferske tall fra Eiendom Norge viser et kjøligere boligmarked i Norge:

Så langt i år har boligprisene steget med 6,4 prosent.

I juni falt boligprisene med 1,2 prosent. Det er første måned med prisfall siden desember i fjor.

– Vi venter at den sterke oppgangen i rentene vil få effekt på boligprisene fremover, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Han spår at den sterke boligprisveksten i første halvdel av 2022 vil korrigeres i andre halvår.

Henning Lauridsen er administrerende direktør i Eiendom Norge. Foto: Bård Nafstad / NRK

Det er vanlig at boligprisene faller i juni. Men den sesongjusterte utviklingen på minus 0,5 prosent indikerer en svak trend, ifølge eiendomsdirekøren.

Til sammenlikning steg boligprisene med 0,8 prosent i mai og én prosent i april. Dette til tross for at Norges Bank i flere omganger har satt opp styringsrenten og at boliglån har blitt dyrere.

Sterkest utvikling i Kristiansand og Stavanger-regionen

Til tross for en svak prisutvikling i juni, har det blitt solgt flere boliger i Norge så langt i 2023 enn i samme tidsrom i 2022.

– Det vitner om et sunt og velfungerende boligmarked, sier Lauridsen.

Så langt i år er det lagt ut 56.784 bolig i Norge, noe som er 5,2 prosent flere enn i tilsvarende periode i fjor.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger-regionen, med en oppgang på henholdsvis 11 prosent og 10,3 prosent. Nå spår imidlertid Eiendom Norge at trenden vil snu.

– De økte rentene virker med stor treghet i økonomien, og med ytterligere renteøkninger nå i juni og flere til høsten, vil boligprisutviklingen bli svakere, sier eiendomsdirektør Lauridsen.

Både i Stavanger-regionen (-1,3 prosent) og i Kristiansand (-1,3 prosent) falt boligprisene mer i juni enn i de andre storbyene Oslo (-1,1 prosent), Bergen (-0,8 prosent) og Trondheim (-0,8 prosent).

Eiendom Norge venter en svakere utvikling for boligprisene i Kristiansand og Stavanger etter en overraskende sterk vekst gjennom våren. Her fra bydelen Storhaug i Stavanger. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I Tromsø tar det i gjennomsnitt 57 dager å selge en bolig. Kortest salgstid er det i Oslo, hvor det i juni tok 19 dager. I gjennomsnitt tok det 30 dager å selge en bolig i Norge i juni, som er fem dager kortere enn i mai.

Dette kostet den gjennomsnittlige boligen i juni: Oslo 6 704 917 Bergen 4 256 779 Trondheim 4 396 861 Stavanger m/omegn 4 461 376 Tromsø 4 494 177 Kristiansand 3 841 157 Norge 4 643 491

Eiendomsmeglerne spår tøffere leiemarked

Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, sier i en kommentar at han regner med svakere etterspørsel etter brukte boliger til høsten på grunn av økte renter.

– Dette vil dempe prisutviklingen, men bruktmarkedet er fortsatt robust og vi forventer ikke et dypt prisfall, sier Geving.

Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund mener renten nå begynner å bite på boligprisene Foto: Ole Jørgen Kolstadbråten

Eiendomsmeglerdirektøren ser tegn til at leiemarkedet blir vanskeligere og leieprisene høyere i tiden som kommer. Det er 9000 færre leieboliger på markedet i dag enn på toppen i 2019.

Det slå spesielt hardt ut i byer som Tromsø og Oslo, med få boliger i forhold til befolkningsveksten, ifølge direktøren.

– Vi tror at flere unge tvinges til å bo hjemme eller gir opp planer om å flytte til de store byene, sier Geving i en kommentar.

Prisutviklingen har overrasket

Flere har blitt overrasket over boligprisveksten gjennom våren. I mars anslo Norges Bank at boligprisene ville falle med 2,9 prosent i 2023. I stedet har prisene gått i motsatt retning.

I sin siste pengepolitiske rapport spådde Norges Bank nullvekst for boligprisene i 2023. Sentralbanken la ikke skjul på at veksten i boligprisene gjennom våren var uventet.

Lav arbeidsledighet og vekst i realinntekt så langt i år har trolig bidratt til å opprettholde etterspørselen i boligmarkedet, ifølge Norges Bank.

Sentralbankens prognose fra juni er at boligprisene vil falle noe i andre halvdel av 2023 på grunn av høye utlånsrenter og et høyere antall usolgte boliger.

Men fra 2024 venter Norges Bank at prisene igjen vil øke på grunn av lav boligbygging og at rentenivået vil stabiliseres og etter hvert avta.