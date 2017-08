– Vi har hatt veldig bra salg her på Jåsundtoppen i Sola, så her er vi ikke redd for å bygge flere hus, sier Njål Østerhus i byggeselskapet Østerhus.

Østerhus har opplevd en vekst på 40 prosent i salget fra første halvår i fjor til i år.

Njål Østerhus er eier av byggeselskapet Øster hus AS og har satset mange millioner på å være klar med nye boliger når markedet i Rogaland snur. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

– Vi bestilte graving for over 200 millioner kroner i fjor. Det er det dobbelte av det vi har bestilt i gjennomsnitt de siste fem årene, sier Østerhus. Han tror og mener at dette skal snu.

Nå tar bolighandelen av i Stavanger

– Vi tar en betydlig risiko ved å gjøre det, men vi tåler å ta den risikoen, slår Njål Østerhus fast.

NHO tror på bedring

Og nå kan det se ut som at det har det skjedd noe positivt i Rogaland. Det viser en ny rapport fra Boligprodusentene og Prognosesenteret.

– Normaliseringen av boligmarkedet har gått forbausende fort, og vi ser allerede at markedet er fornuftig og virker stabilt, sier regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland om de nye tallene.

Regiondirektør Svein Olav Simonsen i NHO Rogaland tror på en flott boligframtid i regionen. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

Salget av nye boliger i Rogaland har gått opp 20 prosent det siste året. Det er Simonsen glad for. Men han er heller ikke urolig for at det ikke lengre blir satt i gang like mange nybygg. Nedgangen der er på 30 prosent siden i fjor.

Dyster utvikling i boligmarkedet i Stavanger

– Jeg tror kanskje at det nivået vi er på nå er normalt. Rett i underkant av 3000 nye boliger i året i Rogaland passer godt, sier Simonsen.

Leiligheter i Stavanger Øst, som nylig ble ferdigstilt. Foto: Krogsveen

Nå kan det bli for få

– Det er folk som skal flytte inn i august og det er folk som har kjøpt i sist uke og det er folk som skal kjøpe denne uken. Så Jåsundtoppen i Sola er en god plass, slår Njål Østerhus fast.

Dyrere boliger i Rogaland

Han ser også en tendens til at boligmarkedet i Stavangerregionen og Rogaland har blitt mer stabilt.

– Det er folk som vil inn og det er folk som må inn i boligmarkedet. Det viser seg hele tiden av folk har bruk for en bolig. Det er bare spørsmål om når det snur, sier Østerhus.