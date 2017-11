Boliginnbrudd ved Hafrsfjord

Fredag ettermiddag meldte naboer i Hafrsfjord om et innbrudd i et hus. To personer ble sett løpende fra stedet. Politiet foretok søk etter personene, uten hell. Spor er sikret på stedet og sak er opprettet, melder Sør-Vest politidistrikt.