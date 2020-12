– Dette er veldig spennende for oss. Vi har stått her og sett på flyttingen av huset i flere dager nå. Endelig kommer det på plass, sier Rojda Kara.

Sammen med mannen har hun kjøpt ny bolig på Mariero i Stavanger.

Familien på fire flytter snart inn i et hus med en svært spesiell historie.

– Jeg håper at vi får feire jul her, men jeg vet ikke om det er realistisk, fortsetter hun.

Olav Jarle Sandven eide tomta som huset opprinnelig stod på, gjennom selskapet Grensen 8 AS.

62 tonn med bolighus skulle opp i lufta, flyttes en kilometer og settes ned på ny grunnmur. Foto: Marie Håland / NRK

I 2015 solgte han tomta for 2,8 millioner kroner. Huset ble bygget, og bare halvannet år etterpå kjøpte han tilbake tomta og huset for 7,9 millioner kroner.

Stavanger kommune ville heller ha blokker på området, og det kunne ikke bygges flere hus der.

Røverkjøp

John Almås, arkitekten som tegnet huset, sier at planen opprinnelig var å rive det, men så bestemte man seg for å forsøke en flytteprosess.

Først var det en i nabolaget som ville prøve å få huset inn i hagen sin, men det ble for trangt i villaområdet.

Deretter ble det flyttet til en midlertidig tomt, hvor et salgsskilt ble hengt opp.

Slik så det ut første gang huset ble flyttet. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut første gang huset ble flyttet.

Dagens kjøpere fikk tilslaget for godt under en million kroner, og de får nå en fiks ferdig enebolig for rundt millionen når frakt til ny tomt tas med i regnestykket.

John Almås som har tegnet huset var på plass da huset ble flyttet. – Nå får jeg snart sove igjen om natten, ler han. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Skulle de bygget huset nytt rett på tomta ville dette ha kostet minst det tredobbelte, ifølge Almås.

Huset ble i løpet av dagen i dag flyttet en kilometer til bestemmelsesstedet.

Veiskilt ble skrudd ned og trær kappet for å gi plass til huset på drøye tolv ganger åtte meter, og med en oppjekket flyttehøyde over tolv meter.

Ferdig bad og kjøkken

Før flyttingen spurte vi Almås om hva som var worst case-scenarioet.

– Jeg blir litt småparanoid når jeg kjenner at vinden tar fra alle kanter. Vi vil ikke ha for store rystelser under transporten, og vi vil prøve å begrense setningsskadene så godt som mulig, sa han.

Huset var på det meste et par meter over bakkenivå under flyttingen. Foto: Marie Håland / NRK

Huset består av flislagte bad, og ferdig montert kjøkken.

– Det hadde vært greit å slippe å måtte rive dette igjen.

Huset veier 62 tonn, og står støtt på transporten. Etter at alle forberedelsene var gjort tok selve kjøreturen med den uvanlige lasten bare en snau time.

Da huset kom på plass var det en spent gjeng som gikk inn for å sjekke hvordan det hele hadde gått, ikke minst med flisene på badet.

– Dette har gått forbausende godt! Der er nesten ingen setningsskader. Vi hadde aldri turt å håpe på at det skulle gå så bra, sier Almås.