Bolighus på Tau nedbrent

Et bolighuset i Tau i Strand er nedbrent etter at det begynte å brenne i firetiden i morges, melder vaktleder hos brannvesenet. Beboerne våknet av røykvarsler, og kom seg ut av det brennende huset. De er sent til legevakten for sjekk. Det er uklart hva som er årsaken til brannen.