Boligbrann på Bryne

Det begynte å brenne i en enebolig i Torkel Lendes veg på Bryne natt til fredag. Det var fare for spredning, men brannvesenet fikk raskt kontroll over brannen. Det ble derfor ikke behov for evakuering. Brannårsaken er foreløpig ukjent. Politiet har startet undersøkelser og vitneavhør.