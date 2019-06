Boligen i Sandnes ble utsatt for innbrudd, og gjenstander for rundt 150.000 kroner ble stjålet. I tillegg er det gjort store ødeleggelser, og skjellsord er tagget rundt omkring i hjemmet. Det er en familie med barn som bor i huset. De voksne er et lesbisk par.

Saken ble først omtalt av Stavanger Aftenblad.

Det var store ødeleggelser som møtte barnefamilien da de kom hjem søndag. Foto: Privat

NRK har vært i kontakt med paret, som ikke ønsker å bli intervjuet om saken. Bildene fra boligen er brukt med deres tillatelse.

Stort engasjement

Saken har ført til en kronerulling for familien. Lykke Kristine Moen startet innsamlingen søndag kveld, med mål om å få inn 10.000 kroner. I skrivende stund har det kommet inn over 100.000 kroner, og beløpet stiger hele tiden.

– Jeg håper at de som har gjort dette, er mennesker som etter hvert kan evne å skamme seg. At de kan innse hvor dumme og uvitende de er, sier Lykke Kristine Moen som har satt i gang en innsamlingsaksjon for Sandnes-familien. Foto: Privat

– Det er helt fantastisk at så mange vil engasjere seg. Jeg har måttet endre maksbeløpet for innsamlingen minst fem ganger, sier Moen til NRK.

Hun sier hun kjenner paret, og at det gjorde henne rasende da hun leste om hva de var blitt utsatt for.

– Jeg ble fysisk uvel og sint. Dette går bare ikke an. Men jeg følte for å svare med kjærlighet og engasjement, sier hun.

Uvanlig

– Vi vet at det er skrevet ting som har med seksuell legning å gjøre. Det er spesielt hvis vi tar utgangspunkt i et innbrudd. Det er sjelden at det blir begått skadeverk i dette omfanget, og med mulig motiv i hatkriminalitet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder ved Sandnes politistasjon.

Et mulig motiv kan være hatkriminalitet, sier Elisabeth Vorland, seksjonsleder ved Sandnes politistasjon. Foto: Privat

Saken etterforskes som innbrudd og hærverk. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken, og kjenner derfor heller ikke til hva som kan være motivet for ugjerningene.

– Vi har tatt en del avhør, foretatt en rundspørring i området, og gjort kriminaltekniske undersøkelser på adressen, sier hun til NRK.