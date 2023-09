Bolig i Stavanger knytter Vassbakk til Birgittes bestevenninner

En seksjonert bolig i Kampen-området, nær Stavanger sentrum, har vært en viktig del av etterforskningen av Vassbakk opp mot drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i september 2000. Vassbakk bodde i lengre perioder fra 2000-2004 på et rom som han disponerte i dette huset, blant annet den helgen Tina Jørgensen forsvant etter en tur på byen.

Det har derimot ikke vært offentlig kjent at den samme boligen også er en del av etterforskningen av Johny Vassbakk i Birgitte-saken.

En av de nærmeste venninnene til Birgitte Tengs på 90-tallet, bodde i nemlig kjellerleiligheten – samtidig med Vassbakks opphold i det samme huset.

NRK har kommet over et bilde av den røde Opelen som Johny Vassbakk kjørte i Stavanger på 2000-tallet. Dette var bilen han kolliderte med den helgen Tina Jørgensen forsvant. Her er bilen parkert utenfor den omtalte boligen i Stavanger. Foto: Privat

Politiinspektør Unni Byberg Malmin i Sør-Vest politidistrikt bekrefter overfor NRK at Birgittes venninne bodde i den aktuelle boligen i en seksmåneders periode høsten 2001 da hun gikk på skole i Stavanger.

Har avvist relasjoner

NRK kjenner også til at en annen av Birgittes bestevenninner var en del på besøk i Kampen-huset. Søsteren hennes og svogeren eide huset på denne tiden, og de bodde der fra 1999 til 2004. Birgitte og de to venninnene som oppholdt seg i huset samtidig med Vassbakk, hadde et nært forhold. Dette går fram av en rekke politiavhør fra drapsetterforskingen.

Johny Vassbakk har alltid avvist at han hadde relasjoner til Birgitte Tengs eller noen av hennes familie eller venner. Ingen av Birgittes venninner har heller gitt uttrykk for at de kjente Vassbakk.

Dette bildet av Johny Vassbakk er tatt sommeren 2000, like etter at han hadde flyttet inn i den omtalte boligen på Kampen i Stavanger. Foto: Privat

Politiet bekrefter at de kjenner til knytingen mellom Vassbakk og Birgittes to venninner gjennom den aktuelle boligen i Stavanger. Politiet har vært opptatt av at den tidligere huseieren og hans ektefelle, hver på sin kant, hadde tette koblinger både mot Johny Vassbakk og mot nære venninner av Birgitte Tengs.

– Hva har dere gjort for å etterforske tilknytningen nærmere?

– Vårt fokus i etterforskningen mot den tiltalte i Tengs-saken har vært å kartlegge hans bevegelser i Stavanger, særlig helgen da Tina forsvant. Men vi har også fulgt opp opplysninger rundt hans bevegelser i Stavanger, både i forkant og etterkant av den aktuelle helgen, sier politiinspektør Unni Byberg Malmin.

«Levde sitt eget liv»

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Birgittes venninne som bodde i huset på Kampen samtidig som Vassbakk. Kvinnen, som i dag har skiftet navn, ønsker ikke å uttale seg om oppholdet sitt i Stavanger, ifølge en nær slektning som vi har snakket med.

Ifølge huseieren jobbet Vassbakk i 2000 med å pusse opp kjellerleiligheten i huset som Birgittes venninne flyttet inn i året etterpå. I politiavhør sier huseieren at det ikke var naturlig for ham å snakke med Vassbakk, eller finne på noe med ham: «Vitnet var mest opptatt av at Vassbakk skulle bli ferdig med jobben i kjellerstua».

Huseieren har aldri ønsket å snakke med media.

– Vassbakk måtte bort fra Karmøy

NRK har sporet opp en annen kvinne som bodde i huset på denne tiden. Hun bodde i første etasje, mellom Johny Vassbakk og Birgittes venninne, men har aldri blitt avhørt av politiet. Kvinnen forteller en helt annen versjon enn det den tidligere huseieren gjorde i sitt avhør. Ifølge henne hadde huseieren og Vassbakk tett kontakt.

– Jeg husker at huseieren kom til meg på vårparten i 2000 og sa at det snart skulle flytte inn en kjenning av ham som trengte å komme seg bort fra Karmøy. Huseieren ga inntrykk av at han ville ta seg av Vassbakk for å få ham på rett kjøl igjen. Jeg hadde inntrykk av at de kjente hverandre godt. Da Johny Vassbakk dukket opp, husker jeg ham som en nokså snål og sky person. Jeg snakket en del med ham, han var i huset i flere uker om gangen, sier hun.

Birgittes venninne i underetasjen hadde hun derimot ikke noen kontakt med, annet enn at hun så henne med jevne mellomrom.

Stjal sko og undertøy i flere år

Fram til årtusenskiftet hadde Vassbakk mye kriminalitet på rullebladet fra sine raid på Karmøy og i Haugesund; flere overfall på kvinner mens han var seksuelt opphisset, samt en rekke tilfeller av blotting og telefonsjikane. Han var blant annet nær å ta livet av sin egen psykolog.

Fra sommeren 2000 skiftet Vassbakk brått oppmerksomhet til Stavanger-regionen. Her fortsatte han å kjøre rundt i bilen sin på egen hånd, og tok seg flere ganger inn i boliger til uvedkommende hvor han stjal damesko og undertøy fra kvinner. Han er dømt for en rekke slike forhold i Stavanger både i 2001, 2002 og 2003.

NRK kjenner til at politiet har vært opptatt av Vassbakks plutselige forflytning fra Nord- til Sør-Rogaland, men at de aldri har fått noen gode svar på hvorfor han gjorde dette.

Vassbakk var i en periode siktet for Tina-drapet, men ble aldri tiltalt. Han ble i februar derimot dømt til 17 års fengsel for drapet på Birgitte Tengs.

Forfatteren av denne artikkelen ga i 2017 ut kriminaldokumentaren «Da Tina ble drept» om drapet på Tina Jørgensen. Der er politiets mistanker mot Vassbakk i Tina-saken omtalt i et eget kapittel.