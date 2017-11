Bolig i full fyr i trehusbebyggelse i Sandnes

Den første meldinga om boligbrannen i Strandgata i Sandnes kom like før klokka 07.30. Både brannvesenet og politiet rykka ut.

Like etter klokka 07.30 meldte politiet at det var full fyr i boligen. Strandgata, som går gjennom Sandnes sentrum, blei helt stengt for trafikk. I tillegg er all togtrafikk midlertidig stansa, fordi huset ligger like ved jernbanen.

Huset ligger i et område med trehusbebyggelse. Like før klokka 08 meldte politiet at to nabohus er evakuert, og at det ikke er kjent om det er folk inne i huset som brenner.