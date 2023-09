Bokpris til Bjørn Hatterud

Forfatter Bjørn Hatterud fikk onsdag kveld Bibliotekets litteraturpris 2023 for den selvbiografiske boken «Mjøsa rundt med mor» (2020). Prisen ble delt ut under Kapittelfestivalen i Stavanger. Det er biblioteklånere over hele landet og norske bibliotekarer som har stemt fram boken blant ti nominerte.