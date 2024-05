Boknafjordsambandet flytta til Hanasand ein kort periode

Klokka 06.15 kom beskjeden om at ferjesambandet over Boknafjorden, som vanlegvis går mellom Arsvågen - Mortavika, er flytta til Arsvågen - Hanasand. Første avgang skulle gå frå Hanasand kl 07:00. Men klokka 06.50 kom kontrabeskjeden om at det ikkje blei noko av endringa. Det var tekniske problem, som gjorde at ferjeselskapet varsla om å endra ferjestaden på Rennesøy.