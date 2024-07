Bodø/Glimt med bud på Vikings Sondre Auklend (21)

På mandag ble det kjent at Sondre Auklend har signert for serieleder Bodø/Glimt. Ikke alle var like begeistrer over overgangen. Vikingsupporteren tok til X for å «bannlyse» den unge spilleren, og til Aftenbladet sa sportssjef i Viking, Erik Nevland, at Auklend har spilt sin siste kamp for viking.

Ifølge Stavanger Aftenblad skal Viking nå ha mottatt bud fra Bodø/Glimt om kjøp av midtbanespilleren. Dermed er det godt mulig at vi ikke ser Auklend i mørkeblått lenger.

Auklend har egentlig kontrakt med Viking ut 2024, men dersom klubbene blir enige om en overgangssum, kan det hende Auklend går til Bodø/Glimt allerede i sommer.

Ingen i ønsker å kommentere Aftenbladets opplysninger om budet fra Bod, skriver Aftenbladet.