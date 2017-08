Bobilsjåførens førerkort beslaglagt

Bobilen som var involvert i trafikkuhellet ved Vikeså i ettermiddag kom over i feil kjørebane, mener politiet, som har beslaglagt bobilførerens førerkort. Mannen i 60-åra blei brakt til legevakt etter at bilen traff speilet til et møtende vogntog.