Blodig drama: Rådyr satt fast i gjerde

I 09-tiden fredag morgen ble forbipasserende i Kvalavåg i Karmøy møtt av et spesielt syn.

Et blodig og forslått rådyr hengende ned fra et gjerde. Under gjerdet var sjøen. Det var Karmøynytt som først omtalte saken.

– Det har nok prøvd å hoppe over gjerdet. Hadde det klart det så hadde det landet på skjæresteinene. Det skrek. Rådyret var nok redd.

Det sier Bjørnevik Sjøen. Hun jobber på den lokale Joker-butikken og ble varslet om hendelsen.

Rådyret skal ha hengt i gjerdet en god stund. Foto: Norgunn Bjørnevik Sjøen

– Vi hørte en høy skrikelyd. En nabo så det. Han kom og varslet meg, sier Bjørnevik Sjøen.

– Rådyret hadde skrapt hovene mot betongen. Det var mye blod. Jeg vet imidlertid ikke hvor skadet det var.

Rådyret ble etter hvert løftet av.

– Det klarte ikke å reise seg med én gang. Det hadde nok fått alt blodet i hodet., sier Bjørnevik Sjøen.

Det bekrefter politiet.

– Politiet kontaktet Viltnemda i Karmøy da vi fikk beskjed om dette. Viltet ble løftet av, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Nikolai Austrheim, til NRK.

Odd Bjørn Sandslett fra Viltnemda i Karmøy kommune måtte rykke ut til dyret. Han forteller at det ikke endte godt for rådyret.

– Det måtte avlives. Det hadde en avrevet muskel. Det var dessverre ikke noe annet å gjøre, sier han.