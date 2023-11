Blir trolig dyrere for elbiler å kjøre i bomringen på Nord-Jæren

Styringsgruppa for Bymiljøpakken har akseptert at elbilrabatten endres i bomringen på Nord-Jæren. Det ble klart etter et møte i styringsgruppa onsdag.

Saken skal også behandles i kommunestyrene i Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes før det eventuelt vedtas.

I dag betaler nullutslippskjøretøy 50 prosent av ordinær takst, men fra 1. januar må elbiler betale 70 prosent av ordinær takst.

Det betyr at det blir cirka 3800 kroner dyrere for elbilister fra og med neste år om forslaget går gjennom.