Blir tildelt fleire millionar

Finnøy er blant kommunane i Noreg som får desidert mest frå Havbruksfondet. Fondet blei oppretta i 2016 for å sikra at oppdrettskommunar får inntekter frå veksten i næringa. Av dei tre milliardar kronene som no blir utbetalt til havbrukskommunar- og fylkeskommunar, får Finnøy nær 46 millionar kroner.