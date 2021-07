Blir norsk OL-flaggbærer

Stuper Anne Vilde Tuxen fra Tananger blir historisk når hun blir norsk flaggbærer sammen med svømmer Tomoe Zenimoto Hvas når Tokyo-OL åpnes fredag. Det er første gang Norge stiller med to flaggbærere. Tuxen sier til NTB at hun ble veldig overrasket da hun ble bedt om å være flaggbærer, men sier også at hun er beæret over oppdraget.