Blir ikkje totalforbod mot å gjera opp eld

Skogbrannfaren er på raudt nivå i Rogaland og alle brannsjefane i fylket har i dag hatt møte for å vurdera om det bør settast inn ytterlegare tiltak.



– Totalforbod mot gjera opp eld blei vurdert. Men me konkluderte med at det ikkje er grunnlag for det i dag. Det er også venta noko nedbør i morgon og dagane som kjem, seier Ståle Fjellberg, varabrannsjef i Rogaland brann og redning.

Dermed blir det som i dag, berre eit forbod mot å gjera opp eld i skog og mark.

– Men me oppmodar folk om å vera forsiktige med grill og eld.