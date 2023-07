Blir ikke enige om hvor kommunegrensen skal gå

Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal avgjøre hvor grensen går mellom Etne og Sauda kommuner, skriver avisa Ryfylke. Etne ønsker seg en bit av Sauda, eller så mye som 660.000 kvadratmeter. Årsaken er at dagens grense ikke stemmer med grensefastsettingsdfokumentene. Både Sauda kommune og Statsforvalteren i Vestland anbefaler at grensen ikke blir endret fordi det ville innebære at grunneiere får eiendommene sine liggende i to forskjellige fylker.