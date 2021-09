Blir heftig budrunde

Tidligere Bayern München-sjef Karl-Heinz Rummenigge tror ikke at det er noen tyske klubber som kan takle Erling Braut Haaland sine lønnskrav.

Rummenigge sier til den spanske sportsavisen AS at han mer eller mindre har utelukket at Borussia Dortmund-spissen skal ende opp i Bayern München kommende sesong, og tror det blir heftig budrunde om Erling Braut Haaland.