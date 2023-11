Blir gokart-bane i Hauge i Dalane

Denne uken signerte Motorcenter Norway avtale med entreprenør BS Graveservice om ferdigstilling av gokart-banen på anlegget sitt, skriver Dalane Tidende.

Arbeidet starter over helga, og banen forventes i løpet av kort tid.

– Anlegget blir et knutepunkt for flere sportsgrener som gokart og enduro. Det vil være veldig positivt for yngre deltakere, sier daglig leder i Motorcenter Norway, Alf Mydland, til avisa.