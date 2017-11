Blir ferje etter Ryfast

Det blir privat ferjedrift over Høgsfjorden, mellom Oanes og Lauvvik, når den undersjøiske Ryfasttunnellen åpner om to år. Fylkesrådmannen konkluderer med at EØS-regelverket ikke gir rom for å nekte dette. Derfor foreslår rådmannen at Samferdselsutvalget i Rogaland velger ett av de tre selskapene som har søkt, skal få starte med ferjedrift over Høgsfjorden fra 2020.