Blir dyrere å reise med elbil over Boknafjorden

Samferdselsutvalget går inn for at elbiler får mindre rabatt for å reise med Boknafjordsambandet på E39 fra Mortavika til Arsvåg.

I dag betaler bilistene bompenger til Rogfast på ferja. Nå blir rabatten redusert fra 50 prosent til 30 prosent, hvis samferdselsutvalget og bomselskapet Ferde får det som de vil.

Årsaken til at rabatten blir redusert er at andelen elbiler i sambandet er steget med nesten ti prosentpoeng på knappe to år, skriver fylkesdirektøren i sin innstilling til fylkespolitikerne.

Det er Vegdirektoratet som bestemmer hva rabatten endelig blir.