– Vi ser så alvorlig på saken at vi kommer til å sende et brev til Blidensol-styret om heving av avtalen. Den andre parten har dermed tre måneder til å omgjøre sitt vedtak, sier Kåre Reiten (H), leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger, til NRK.

Stavanger kommune truer dermed Blidensol sykehjem med å heve driftsavtalen, med mindre sykehjemmet omgjør vedtaket med å nekte ansatte å bruke hijab på jobb.

Dette ble bestemt på et møte mellom administrasjonen og den politiske ledelsen i mandag.

– Grunnen til at vi vil heve avtalen, er at vi mener de misligholder den. De begår et lovbrudd, samtidig som dette er i strid med Stavanger kommune sin policy, sier han.

Kåre Reiten (H), leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger. Foto: Anders Fehn / NRK

Kommunen kan ta over

Reiten håper at Pleiehjemsforeningen, som eier Blidensol, på sitt årsmøte i februar velger nytt sykehjemsstyre – et styre som ikke vil ha hijab-nekt.

– Vår bekymring er de ansatte og pasientene. Blidensol er vårt kompetansesenter for demens, så vi ønsker å få løst denne saken raskest mulig, sier Reiten.

Skulle sykehjemmet stå på sitt, mener Reiten det er hjemmel i regelverket for at kommunen overtar ansvaret for pasientene og de ansatte.

– Vi er bekymret for de ansatte og pasientene, sier han.

Styret står på sitt

Samtidig varsler styret ved Blidensol sykehjem at de står på sitt. At Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har slått fast at det bryter med norsk lov å nekte ansatte å bruke hijab, er ikke sluttstrek for styret. De skriver nå på anken.

– Vi har hatt planer om å følge opp denne saken videre hele tiden, sier styremedlem Thomas Middelthon.

Thomas Middelthon i styret ved Blidensol sykehjem vil ikke ha ansatte med hijab på jobb på sykehjemmet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Til retten

Han og styret er krystallklare i sitt vedtak, og mener de har all grunn til å nekte ansatte å bruke hijab når de jobber på sykehjemmet.

Det er Likestillings- og diskrimineringsnemnda som skal behandle klagen på nyåret, og hvis de lander på samme beslutning vil styret gå til retten med saken.

– Det går rettens vei, det regner jeg med, sier Middelthon.

– Og hvis dere ikke får medhold i norsk rett?

– Jeg er ingen jurist, men hvis den kan ankes inn i Europadomstolen, eller Høyesterett. Målet er å få frem et poeng.

Han henviser til rettsavgjørelser i den europeiske menneskerettighetsdomstolen hvor en lignende sak skal ha blitt prøvet.

LDO er derimot klokkeklar i sin avgjørelse:

– Bruk av religiøse hodeplagg har et sterkt vern. Vedtaket fra sykehjemmet er i strid med diskrimineringsloven, påpeker Bjurstrøm.

Her kan du lese hele vedtaket: Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse om Blidensol.

Tar ikke opp nye medlemmer

Striden rundt vedtaket har fått ansatte til å mobilisere, og mens styret nå planlegger anke har ansatte meldt seg inn i pleiehjemsforeningen som eier sykehjemmet. Dette for å kunne ha stemmerett på årsmøtet. Men det vil ikke styret ha noe av.

De omkring 30 ansatte som har meldt seg inn, har fått brev fra foreningen om at det ikke tas opp nye medlemmer på grunn av den pågående konfliktsituasjonen.