Blidensol fikk ikke medhold i klage

Nemndas vedtak ble fattet torsdag og slår fast at hijab-forbudet ved sykehjemmet er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av religion, melder Stavanger Aftenblad.

Det var en kvinnelig ansatt ved sykehjemmet, som selv bruker hijab, som klaget inn forbudet til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO). Kvinnen fikk medhold fra LDO, men driftsstyret ved sykehjemmet klaget saken videre til nemnda.

Nestleder ved sykehjemmet, Kirsten Smedvig, sa under møtet med nemnda tidligere i mars, at hun ønsket en nøytral uniform for sine ansatte.

Hun påpekte også at det hadde vært reaksjoner fra pårørende og andre ansatte angående hijab-bruken.

Nemndas vedtak er i tråd med LDOs tidligere uttalelse i saken. Fire av fem medlemmer står bak nemndas vedtak, som er avsagt under dissens.

Avventer begrunnelse

Thomas Middelthon i styret ved Blidensol sier de vil avvente begrunnelse før de sier noe mer om saken.

Thomas Middelthon i styret ved Blidensol avventer begrunnelse før styret gjør noe mer. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Jeg tar saken til etterretning. Vi må først se begrunnelsen for det hele, så tar vi et styremøte på det, sier han til NRK.

Middelthon forklarer at han er glad for at det var dissens. Samtidig er han overrasket over at de ikke fikk medhold i klagen.

– I grunnen ja, jeg hadde ventet at vi kunne fått medhold. Selvfølgelig er jeg skuffet over vedtaket, men jeg er glad for at vi fikk dissens, sier han.