Bli med inn i Norges sikreste arkiv

Arkivar Synnøve Østebø ikler seg hvite hansker og åpner Rogalands eldste tingbok, fra 1613. Dette materialet må behandles med den ytterste forsiktighet.

Her kan en lese om fyll og bråk, trolldom, eiendomstvister og drapssaker fra barokkens tid.

– Det forteller historier om hvordan folk hadde det for 400 år siden. Det er veldig spennende å kunne lese om i dag, sier Østebø.

Her holdes temperaturen og luftfuktigheten konstant, for ikke å skade de gamle klenodiene. Dette er bare dråper i havet av historie som ligger trygt plassert, tre etasjer under jorden, i Arkivenes Hus.

Til høsten flytter Statsarkivet, Byarkivet i Stavanger og Interkommunalt Arkiv (IKA) i Rogaland inn hit.

Slik ser tingboken fra tidlig 1600-tall ut.

Mil etter mil

Huset, som ligger på Ullandhaug i Stavanger, er sikret både mot bomber, jordskjelv og brann. Innflyttingen som vil ta tre måneder, er nå i gang.

– Et skikkelig Pentagon for Rogaland. De har bygget et hus som er spesialdesignet for papirarkivene. Her ligger de trygt og godt, sier statsarkivar, Inger Messmer.

Det er et massivt arkivmateriale som skal på plass. I bygget med til sammen seks etasjer, over og under jorden, vil det være seks mil med reoler.

Det tilsvarer distansen mellom Stavanger og Egersund.

– Det er en enorm jobb. Alt skal være i hus til 31. august, sier Messmer.

Slik ser det flunkende nye arkivbygget ut. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Et skattkammer for den historieinteresserte

Det aller meste av dokumentasjonen fra kommunene i dag leveres digitalt. Likevel er det nok av gulnet papir fra tidligere år, som fyller opp hyllene pent på rekke og rad.

Det gleder en arkivar.

– Jeg synes det er flott at det også ser litt fint ut, og at det er orden i ting. Her er alt linet opp og med egen estetikk med forskjellige typer protokoller. Vi er kanskje litt miljøskadet, sier Tor Ingve Johannesen, daglig leder i IKA i Rogaland.

Og den som er litt miljøskadet vet hvordan en kan finne nye, gamle skatter.

Én av Johannesens favoritter, er dokumentasjonen fra da lille Finnøy ga sitt bidrag i løsrivelsens storpolitiske spill i 1905:

På Finnøy var innbyggerne enstemmig for løsrivelsen fra Sverige i 1905.

Her finnes også Statoils aller første styreprotokoll: