Blei nekta å gå ombord

To menn i 20 -og 40 åra blei nekta å gå ombord i eit fly på Stavanger lufthamn, Sola, søndag. Begge var rusa og hissige. Den eldste av dei er meldt til politiet for truslar mot offentleg tenestemann. Beggeer meldt for å forstyrra ro og orden.