Blei årets mannlege parautøvar

Alpinisten Jesper Saltvik Pedersen frå Karmøy ble «Årets mannlege parautøvar» under Idrettsgallaen laurdag kveld. Han sanka inn heile fem medaljar under VM i para-alpint i fjor. Han vann også verdscupen samanlagt. Under gallaen blei han også, saman med Birgit Skarstein, heidra med Trysil-Knut-prisen for innsatsen sin på idrettsbanen.