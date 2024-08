Ble slått i hodet med termos under Gaza-demonstrasjon

– Det har ikke gått opp for meg at noe sånn kan skje i våre gater, sier Sandra Pedersen.

Lørdag ble hun slått i hodet med en metalltermos under en propalestinsk demonstrasjon i Stavanger.

– Plutselig kjente jeg et slag i hodet. Jeg fortsatte å gå, men så kjente jeg at nå svimer jeg av.

Sandra Pedersen på akuttmottaket til Stavanger universitetssjukehus etter demonstrasjonen lørdag. Foto: Privat

Pedersen satte seg i Byparken og ble etter hvert kjørt til legevakt av en venninne. Derfra ble hun sendt til Stavanger universitetssjukehus (SUS) og fikk konstatert hjernerystelse.

– Dette er ikke bare et angrep mot meg, men et angrep mot alle som står for rettferdighet, mener hun.

Rasistiske tilrop

Demonstrasjonen var en av mange arrangert av Palestinakomiteen i Stavanger de siste ti månedene.

Men den første der demonstranter har blitt fysisk angrepet.

Ei kvinne og en mann som angrep Pedersen og ei kvinne hun gikk sammen med, ble fanget opp på video.

En propalestinsk demonstrasjon i Stavanger ble angrepet lørdag. Du trenger javascript for å se video. En propalestinsk demonstrasjon i Stavanger ble angrepet lørdag.

På videoen prøver en ung mann å røske til seg et stort Palestina-flagg fra en kvinne helt framme i demonstrasjonstoget.

Pedersen sier hun prøvde å hjelpe kvinnen.

Videre roper mannen «this is Europe», og på vei videre viser han nazihilsen og sier «Sieg Heil».

Både han og kvinnen han er sammen med roper ukvemsord mot toget, viser videoen.

Og det er denne kvinnen som skal ha slått Pedersen i hodet med en termos i metall.

Dette er ikke fanget opp på videoen, men NRK får det opplyst av to personer som var til stede.

To dager senere sier Pedersen at hun fortsatt er svimmel og øm på venstre side av hodet.

– Jeg er litt satt ut av at dette kunne skje. Det er første gang vi har blitt angrepet på den måten, sier hun og legger til:

– Jeg håper politiet gjør jobben sin.

To mistenkte

Politiet har videoen fra hendelsen, men personene er foreløpig ikke identifisert.

Det sier politiadvokat Cathrine Stensby-Johannessen.

– Vi har vært i kontakt med den fornærmede kvinnen, og vurderer nå videre etterforskningsskritt, sier Stensby-Johannessen.

Politiet er interessert i opplysninger som kan bidra til å identifisere de mistenkte.

Politiinspektør og seksjonsleder for påtale på Stavanger politistasjon, Sigve Espeland, sier de etterforsker både kroppskrenkelse og mulig hatmotiv.

Politiinspektør og seksjonsleder for påtale på Stavanger politistasjon, Sigve Espeland. Foto: Arild Eskeland / NRK

– Vi etterforsker opp mot straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer, sier han.

Pedersen sitter i styret til Palestinakomiteen i Stavanger. Hun håper politiet finner de to personene og setter en stopper for dette.

– Det er ikke sånn det skal være. Vi må få lov til å ytre oss. Vi gikk ut for å vise solidaritet med Gaza, sier hun.

Vil ha flere politivakter

Palestinakomiteen har arrangert demonstrasjoner til støtte for palestinerne i Gaza jevnlig siden i fjor høst, men har ikke opplevd lignende fysiske angrep før, forteller leder for Palestinakomiteen i Stavanger, Ingebreth Forus.

– Vi har fått ukvemsord fra enkelte. Det tåler vi godt, men fysiske angrep og skade på person, der går det en grense, sier han.

Forus tror de vil trenge flere politivakter fremover.

– Vi arrangerer fredelige demonstrasjoner. Vi må snakke med politiet og diskutere oss frem til et mer relevant politivern. I dag så vi ikke politiet. Vanligvis er de til stede, sier Forus.

Sør-Vest politidistrikt sier de vurderer fra gang til gang om de skal være til stede på demonstrasjoner.

Pedersen vil uansett være med neste gang.

– Dette stopper ikke oss, og det stopper ikke meg, sier hun.