Ble slått i ansiktet. kjørt til legevakten

Like etter midnatt fikk politiet melding om en voldshendelse på en adresse på Orstad i Klepp. Flere berusede personer var involvert. En mann ble kjørt til legevakten for sjekk etter å ha blitt slått i ansiktet. En mann er mistenkt for å ha slått. Sak opprettet.