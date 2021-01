Ble nummer fire i NM

Sivert Wiig fra Ålgård ble nummer fire i sprinten i NM i Granåsen lørdag. Han vant prologen foran Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes, men i finalen ble de to landslagsløperne for sterke. Wiig er med sin 4. plass trolig aktuell for VM-laget.