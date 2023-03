Ble kastet ut av vindu på Storhaug

Politiet rykket i kveld ut til Storhaug i Stavanger etter melding om slåssing. Noen skal ha blitt kastet ut et vindu. Patruljen skal ha fått kontroll på situasjonen. I en melding på Twitter skriver de at det var en krangel mellom to personer, og at disse nå er pålagt å holde seg borte fra hverandre i tolv timer.