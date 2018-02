Ble frifunnet for påkjørsel

En 23 år gammel mann er frifunnet for å ha kjørt uaktsomt og drept en fotgjenger i Sandeid sentrum i desember 2016. Et flertall i Haugaland tingrett mener det var så vanskelig å se mannen at tvilen må komme tiltalte til gode, skriver Haugesunds Avis.